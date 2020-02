BBB20: Marcela e Daniel transam pela 1ª vez com sisters dormindo no mesmo quarto

Marcela e Daniel parecem ter ido aos "finalmentes" pela primeira vez na madrugada deste sábado (29), depois da festa no BBB20. No chão do Quarto do Líder, os dois foram para debaixo do edredom e arrancaram seus microfones, fazendo movimentos repetidos e ignorando as sisters Gizelly e Ivy dormiam na cama acima.

E a Marcela e o Daniel que foram pra debaixo do edredom. #BBB #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/gZIoaRZ4je — Fofocas da Xonis (@fofocasdaxonis) February 29, 2020

Essa é a primeira vez que algum casal vai para debaixo do edredom no Big Brother Brasil 2020. Antes, Daniel e Marcela fizeram movimentos com as mãos debaixo do edredom, e internautas suspeitaram de uma possível masturbação do gaúcho na médica.

Ainda na noite da sexta-feira, Marcela se mostrou um pouco arrependida de ter deixado o affair fora da casa para ficar com Daniel, e acabou caindo no choro.