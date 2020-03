BBB20: Ex-participante da 'Casa de Vidro' canta para Daniel e leva web à loucura

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O ex-participante da 'Casa de Vidro' do BBB 20, Daniel Caon, causou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (23), ao publicar um vídeo em que ele aparece pedindo aos seguidores para eliminar o brother Daniel Lenhardt, no paredão desta semana. O gaúcho disputa a berlinda contra as sisters Flay e Ivy.

Ao começar a cantar, o ex-participante fala sobre "um momento difícil", logo os fãs associaram à pandemia do coronavírus, mas na verdade, ele estava falando sobre a participação do gaúcho no reality, o que gerou muitos risos no post do artista.

Na legenda do vídeo, Caon escreveu: "pra descontrair um pouquinho XÊNTE. Brincadeiras à parte Vamos ficar em CASA, respeitando a quarentena, pra segurança de todos, que já já vai ficar tudo bem. e ahhh claro vamos votar MUITO!