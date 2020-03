BBB20: Revoltado, Prior detona sister e dispara: 'Essa mina é mó patricinha'

A sala rosa do PS 28 de Agosto

O brother Felipe Prior não gostou nada dos seus defeitos terem sido exaltados pela sister Manu Gavassi durante o jogo da discórdia, no programa ao vivo do BBB20.

Durante uma conversa com Flay, o arquiteto reclamou e discordou da opinião da cantora durante o jogo, ele disse que Manu não sabe lidar com as críticas.

"Essa mina é mó patricinha, ninguém pode falar mal dela? Não quer olhar na minha cara, não olhe. Diz que estava se aproximando de mim, era na falsidade então, né? Ela me chama de vilão de malhação o tempo todo, isso é elogio agora?", se revoltou.

Durante o programa, o apresentador Tiago Leifert anunciou um novo recorde desta edição. 24h antes de encerrar a votação, a disputa pela permanência na casa já ultrapassou mais de 500 milhões de votos.

Manu, Mari e Prior disputam o décimo paredão do BBB 20 e um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (31).