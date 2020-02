Mãe de Bianca Andrade do BBB20 prefere que filha saia do reality: 'Jogo muito sujo'

Bianca Andrade enfrenta seu segundo Paredão no BBB20, na noite desta terça-feira (25), e a mãe da sister fez um desabafo no Instagram.

“Em nome da Bia mesmo, preferimos que ela saia do que fazer a sujeira de votar na única amiga que ele tem lá dentro. Não somos robôs e 1,5M não vale pelo nosso caráter. Se ela tiver que sair por conta disso? Que saia”, iniciou.

Ela continuou: “Seria jogo muito sujo pedir pra votar na Flay para proteger a permanência dela. Quem é mais podre lá dentro? E se ela sair, não foi porque jogou sujo e sim porque é humana com erros e acertos como nós”, ponderou.

A influencer é a favorita para sair do reality, de acordo com uma enquete do UOL.