Navio que passou pela China e com casos suspeitos de coronavírus atraca no Brasil nesta segunda-feira

Chegou na costa brasileira um navio com dois tripulantes com sintomas suspeitos do novo coronavírus. A embarcação possui bandeira chinesa e e atracará nesta segunda-feira (17), no Porto de Santos, em São Paulo.

Segundo o Notícias ao Minuto, o navio esteve na China durante os últimos 30 dias e a agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o capitão do navio encaminhou ao órgão, na última sexta-feira (14), a documentação exigida para a atracação no Porto de Santos. Após a análise do pedido, chamado de Livre Prática, foi possível verificar, por meio da Declaração Marítima de Saúde e do Livro Médico de Bordo da embarcação, a presença a bordo de dois tripulantes que apresentaram sintomas gripais, como tosse e dor de garganta.

A secretaria de saúde de São Paulo informou que irá verificar as condições de saúde logo que a embarcação trocar no porto.

No Brasil, há apenas 4 casos suspeitos da doença, entre eles, o de uma criança de 2 anos. Todos tiveram passagens pela China.