Durante show, fãs gritam 'Boca Rosa saiu' e Diogo Melim tem reação inesperada

Foto: Reprodução / Instagram

Após confirmar que não estaria na plateia do BBB 20, durante a noite de eliminação desta terça-feira (25), o cantor Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade, foi informado pelos fãs que a amada havia saído do reality e ignorou a informação.

Segundo o UOL, Diogo estava no palco, durante show com seus irmãos da banda Melim quando foi avisado pelo público que Bianca havia sido eliminada: ”Boca Rosa saiu!". Ele buscou a informação com a produção da banda, que imediatamente confirmou o recado dos fãs.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, disputou o quinto paredão do BBB 20 contra Flayslane e Felipe Prior. A digital Influencer foi eliminada com 53% dos votos.