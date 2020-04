Banda Melim faz show no BBB20 e causa alvoroço na internet

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

A festa 'Karaokê'continuou rolando durante a madrugada deste domingo (05) e contou com show de vários artistas em formato de pocketshow, transmitidos em um telão, devido a pandemia do coronavírus.

Mas, o que chamou atenção dos internautas foi a apresentação da Banda Melim, por conta da repercussão do término do namoro da ex-BBB Bianca Andrade e Diogo Melim. O fim do relacionamento se deu depois que Bianca pediu um beijo do ex-brother Guilherme, durante uma festa no reality. Diogo Melim não perdoou a cena e teria apagado todas as fotos da blogueira do seu perfil no Instagram. Após ser eliminada, os dois gravaram um vídeo anunciando o término.

A apresentação dos irmãos Melim no BBB20 causou alvoroço na web; Veja a reação dos internautas