Gusttavo Lima rebate críticas após furar quarentena: 'difícil me cancelar'

O cantor Gusttavo Lima rebateu as críticas que recebeu na internet após ter furado a quarentena nessa semana para participar de uma pescaria com amigos, inclusive com o cantor Leonardo. Em uma live realizada no Instagram nesta sexta-feira (15), o sertanejo disse que ser difícil ser "cancelado" depois de 10 anos de carreira. 'Cancelar' é uma expressão que os jovens usam para se referir a algum comportamento reprovável de famosos.

"O que é cancelar? Não sei o que é cancelar. Cancelar yo? Rapaz, é difícil. Temos quase 100 milhões de seguidores em todas as redes sociais, são pessoas que pensam parecido comigo. Querendo ou não, são pessoas que tem as mesmas ideias,que as minhas. Então, mexeu comigo, mexeu com 100 milhões de pessoas. É melhor mexer numa caixa de marimbondos do que mexer comigo. O povo tá do meu lado!", garantiu o cantor.

Ao sair de casa para participar da pescaria, Gusttavo ainda passou por um susto. A aeronave fretada pelo artista sofreu turbulências durante a viagem e o piloto teve que fazer pouso de emergência. Ninguém se machucou.