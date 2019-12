Mulher morre atropelada ao tentar atravessar avenida em Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na tarde desta terça-feira (24), na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, a mulher tentava atravessa a via quando foi atingida por um carro. Com o forte Impacto, a vítima foi arremessada para a calçada. O condutor do veículo ficou no local e prestou assistência à vítima.

Ainda segundo informações, a mulher chegou a dar entrada no hospital com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos.