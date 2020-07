Caixa libera novo pagamento para informais inscritos por app ou site

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

O pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial para 46 milhões de beneficiários, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário, começa nesta quarta-feira. Recebem hoje a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas, por meio de crédito na conta poupança digital, 3,8 milhões nascidos em janeiro.

Bolsa Família, com o NIS final 3, também recebe a quarta parcela do auxílio nesta quarta-feira Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

Confira o novo calendário completo do auxílio:

Ciclo 1

Pagamento da 4ª parcela para quem recebeu a 1ª em abril

Pagamento da 3ª parcela para quem recebeu a 1ª em maio

Pagamento da 2ª parcela para quem recebeu a 1ª em junho ou até 4 de julho

Pagamento da 1ª parcela para quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho

Crédito em poupança digital

22 de julho - nascidos em janeiro

24 de julho - nascidos em fevereiro

29 de julho - nascidos em março

31 de julho - nascidos em abril

5 de agosto - nascidos em maio

7 de agosto - nascidos em junho

12 de agosto - nascidos em julho

14 de agosto - nascidos em agosto

17 de agosto - nascidos em setembro

19 de agosto - nascidos em outubro

21 de agosto - nascidos em novembro

26 de agosto - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

25 de julho - nascidos em janeiro

1º de agosto - nascidos em março e fevereiro

8 de agosto - nascidos em abril

13 de agosto - nascidos em maio

22 de agosto - nascidos em junho

27 de agosto - nascidos em julho

1º de setembro - nascidos em agosto

5 de setembro - nascidos em setembro

12 de setembro - nascidos em outubro e novembro

17 de setembro - nascidos em dezembro

Ciclo 2

Crédito da 5ª parcela para quem recebeu a 1ª em abril de 2020

Crédito da 4ª parcela para quem recebeu a 1ª em maio de 2020

Crédito da 3ª parcela para quem recebeu a 1ª em junho de 2020

Crédito da 2ª parcela para quem recebeu a 1ª em julho de 2020

Crédito em poupança digital

28 de agosto - nascidos em janeiro

2 de setembro - nascidos em fevereiro

4 de setembro - nascidos em março

9 de setembro - nascidos em abril

11 de setembro - nascidos em maio

16 de setembro - nascidos em junho

18 de setembro - nascidos em julho

23 de setembro - nascidos em agosto

25 de setembro - nascidos em setembro

28 de setembro - nascidos em outubro e novembro

30 de setembro - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

19 de setembro - nascidos em janeiro

22 de setembro - nascidos em fevereiro

29 de setembro- nascidos em março

1º de outubro- nascidos em abril

3 de outubro- nascidos em maio

6 de outubro- nascidos em junho

8 de outubro- nascidos em julho

13 de outubro- nascidos em agosto

15 de outubro- nascidos em setembro

20 de outubro- nascidos em outubro

22 de outubro- nascidos em novembro

27 de outubro- nascidos em dezembro

Ciclo 3

Pagamento da 5ª parcela para quem recebeu a 1ª parcela em maio

Pagamento da 4ª parcela para quem recebeu a 1ª em junho

Pagamento da 3ª parcela para quem recebeu a 1ª parcela em julho

Crédito em poupança digital

9 de outubro - nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro - nascidos em março e abril

23 de outubro - nascidos em maio e junho

30 de outubro - nascidos em julho e agosto

6 de novembro - nascidos em setembro e outubro

13 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Saque em dinheiro

29 de outubro - nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro - nascidos em março e abril

10 de novembro - nascidos em maio e junho

12 de novembro - nascidos em julho e agosto

17 de novembro - nascidos em setembro e outubro

19 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Pagamento da 5ª parcela para quem recebeu a 1ª em junho

Pagamento da 4ª e da 5ª parcelas para quem recebeu a 1ª em julho

Crédito em poupança digital

16 de novembro - nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro - nascidos em março e abril

20 de novembro - nascidos em maio e junho

23 de novembro - nascidos em julho e agosto

27 de novembro - nascidos em setembro e outubro

30 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Saque em dinheiro

26 de novembro - nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro- nascidos em março e abril

3 de dezembro- nascidos em maio e junho

8 de dezembro- nascidos em julho e agosto

10 de dezembro- nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro- nascidos em novembro e dezembro

Pagamento da 4ª parcela ao Bolsa Família

NIS final 1 - 20 de julho

NIS final 2 - 21 de julho

NIS final 3 - 22 de julho

NIS final 4 - 23 de julho

NIS final 5 - 24 de julho

NIS final 6 - 27 de julho

NIS final 7 - 28 de julho

NIS final 8 - 29 de julho

NIS final 9 - 30 de julho

NIS final 0 - 31 de julho