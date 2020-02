Homem ateia fogo em carro e mata ex-esposa e três filhos carbonizados

Rowan Charles Baxter, 42, ex-jogador de rugby matou a ex-esposa e os três filhos de 6, 4 e 3 anos carbonizados dentro do carro da família nessa terça-feira (18) em Camp Hill, na Austrália. Após o crime, eles se esfaqueou várias vezes e acabou morrendo.

Conforme o jornal americano Daily Mail, o homem estava inconformado com o fim do casamento e por isso, decidiu assassinar toda a família. Ele aproveitou o momento em que a ex-esposa estava no veículo já se preparando para deixar as crianças na escola e ateou fogo em todos.

A mulher ainda conseguiu sair correndo com o corpo m chamas. Ela foi socorrida por vizinhos, mas morreu no hospital. As três crianças morreram carbonizadas quando o carro explodiu.

Enquanto populares tentavam socorrê-las, o homem assistia a tudo do outro lado da rua. Ele voltou no carro, pegou uma faca e cravou várias vezes no peito.