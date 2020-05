Leo Dias anuncia novo trabalho após ser demitido do Uol em meio a briga com Anitta

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Após dizer que havia sido demitido do Uol em meio a briga com Anitta e depois deletar o post, Leo Dias anunciou neste sábado (30) que conseguiu um novo trabalho.

Sem citar o antigo emprego, Leo contou a novidade: “Eu adoro desafios... e o Metropoles, o quarto maior portal do Brasil, decidiu apostar alto em mim... e eu acredito muito no potencial do novo. A MINHA NOVA CASA. Preparem-se para o novo. O Brasil é muito maior que o eixo Rio SP e precisamos estar atentos a essas mudanças. A perspectiva é de que o interior do Brasil cresça muito mais que as capitais. Enquanto a indústria de uma maneira geral sofrerá uma retração, o mundo agro não para! E a hora de olhar pro interior É AGORA! Esse é o Brasil verdadeiro. Esse é o caminho”, escreveu.