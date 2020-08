Imagens mostram cenário de destruição após explosão em Beirute, capital do Líbano

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cenário de destruição em Beirute, na capital do Líbano, após grande explosão registrada na zona portuária da cidade. O local parece que foi bombardeado, com pessoas feridas nas ruas, prédios retorcidos e destruídos.

O efeito da destruição em larga escala a quilômetros de distância da explosão no Líbano ocorrida agora há pouco. pic.twitter.com/YkyGFZJr3m — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 4, 2020

مشاهد لبعض جرحى التفجير في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/8hGJTufIyF — حسين مرتضى (@HoseinMortada) August 4, 2020

Situação crítica em Beirute: o hospital que está recebendo os feridos foi muito afetado pela explosão pic.twitter.com/kKWN67fTAq — Samuel (@SamPancher) August 4, 2020

As causas do acidente ainda não foram informadas. As primeiras informações dão conta de que 10 pessoas morreram e o governo local afirma que dezenas de milhares de pessoas devem ter morrido. A explosão ocorreu na tarde desta terça-feira (4), há pouco mais de uma hora.