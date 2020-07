Facções criminosas usam 'foguetório' para comemorar domínio de áreas de boca de fumo

Impeachment e jogo de poder

Aproximadamente 10 homens foram presos após utilizarem fogos de artifício para supostamente comemorar domínio de território de tráfico de drogas, no Ceará. Eles são suspeitos de chefiarem essas organizações criminosas e de fazerem apologia ao crime.

A polícia chegou nos homens após mensagens viralizar nas redes sociais avisando de que aconteceria os foguetórios e deflagrou uma operação em busca dos suspeitos. Durante a abordagem, a polícia encontrou com os suspeitos armas, drogas e fogos de artifício. O uso desses artefatos chama atenção porque o estado está em isolamento social devido a pandemia do coronavírus e as constantes "comemorações" tem assustado a população do estado.

Sobre as prisões o delegado Harley Filho, responsável pela operação acredita que "É uma resposta com relação aos fogos de artifício. Entendemos que essas prisões somadas às investigações com certeza provocarão também uma baixa no índice de homicídio".

A Polícia Civil deve continuar as investigações sobre o caso.