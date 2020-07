Vídeo mostra jovem sendo assassinada a tiros enquanto caminhava na rua

Wilson Lima e a teoria do nada

Uma mulher, identificada como Andressa Vilhena, 22, foi assassinada a tiros na manhã desta quinta-feira (16) em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins no Pará. A Polícia Civil no município está nas ruas para levantar mais informações sobre o crime.

Segundo um site de notícias do Globo, as informações iniciais são de que ela foi vítima de feminicídio, o ex-namorado seria o principal suspeito. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a jovem caminhando na rua quando é surpreendida por dois homens. Um deles faz os disparos contra ela.

A jovem chegou a ser levada em estado grave para a UPA de Abaetetuba, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 9h19. Na unidade de saúde foram verificadas duas perfurações no corpo de Andressa, sendo uma no abdômen e outra na cabeça.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).