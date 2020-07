Criminosos que arrastaram idosa tentaram passar com carro em cima dela; Veja vídeo

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Criminosos tentaram passar com carro por cima de idosa durante assalto em Manaus pic.twitter.com/GXQISurIia — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 10, 2020

Manaus/AM - A idosa que aparece em imagens de uma câmera de segurança sendo arrastada por cerca de 30 metros presa a carro de criminosos quase foi esmagada por ele.

A vítima contou que havia acabado de descer dos ônibus e estava a caminho de casa quando foi abordada pelos suspeitos. Eles tentaram puxar a bolsa dela, mas segurou firmemente e não soltou o objeto.

Foi então que o grupo acelerou com veículo e segurando na porta, a mulher foi arrastada pela rua e teve a saia que vestia, arrancada do corpo. Ao perceber que ela não ia soltar a bolsa, o motorista manobrou o carro várias vezes na tentativa de passar por cima dela, mas não conseguiu e continuou dirigindo.

Ao ver três vizinhas correndo atrás do veículo na tentativa de socorrer a mulher, o ladrão largou a bolsa e fugiu com os comparsas no veículo. Por muita sorte, a idosa não sofreu fraturas, apenas ferimentos leves nos braços, pernas, pé e costas.