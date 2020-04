Grávida é agredida por dupla de criminosos que tocou terror em ônibus de Manaus

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM – Dois homens foram presos suspeitos de assaltarem um ônibus e supostamente agredirem uma passageira grávida. O crime aconteceu quando o veículo trafegava pela avenida Camapuã, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, os homens, armados com um terçado e uma arma de fogo entraram no coletivo da linha 448 e logo anunciaram o assalto, agindo com violência e usando terçado e arma de fogo para intimidar os passageiros. Uma grávida que começou a sentir contrações devido ao nervosismo de presenciar a ação criminosa.

De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, depois de roubar pertences dos passageiros e a renda do ônibus, a dupla fugiu, mas foi alcançada por populares, que acionaram a polícia.

Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes da Zona Norte, e ficarão a disposição da Justiça.