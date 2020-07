Vídeos chocantes mostram assaltante assassinado a tijoladas e pauladas em Manaus

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado morreu após ser brutalmente espancado por populares, na noite desta quarta-feira (22), na avenida Vera Cruz, no bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste da capital. Tijolos e pedaços de pau foram encontrados com sangue no local.

Vídeos feitos pelos próprios populares, mostram o assaltante ensanguentado e já sem forças para reagir.