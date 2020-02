Após ataque a jornalista, artistas fazem vídeo em repúdio ao Bolsonaro

Após o presidente Jair Bolsonaro ofender a jornalista Patrícia Campos Mello, com insinuações sexuais, durante uma entrevista em frente ao Palácio do Planalto, nesta terça-feira (18), o grupo 342 Artes reuniu um grupo de artistas e publicou um vídeo para repudiar o ato do presidente.

Segundo a Folha de São Paulo, o ex-funcionário de uma agência, Hans River do Rio Nascimento, teria mentido ao afirmar que Patrícia queria fazer uma matéria a troco de sexo. Em declaração sobre o assunto que faz referência à CPMI das Fake News, Bolsonaro ironizou: "Ela (repórter) queria um furo. Ela queria dar o furo.”

O vídeo em repúdio à fala do presidente, conta com a participação de Sophie Charlotte, Cláudia Abreu, Zélia Duncan, Julia Lemmertz e Débora Nascimento. Elas pedem mais respeito às mulheres.