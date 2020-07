Vencedor do Mestre do Sabor, Dário Costa diz que quase desistiu do programa

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão do Mestre do Sabor (Globo), o chef santista Dário Costa, 32, ainda percebe sua ficha caindo. No momento em que foi anunciado que era ele o detentor do melhor menu e do troféu do reality, o cozinheiro simplesmente travou. De acordo com o próprio, ficou chocado.

"Apesar de eu ter ido bem nas provas trabalhei muito meu psicológico para que em momento algum eu me sentisse convencido de que tinha mandado bem. Só para eu me manter calmo, seguro. Só que quando tinha acabado a sobremesa, que eu tinha conseguido fazer um monte de técnica, aquele sentimento começou a ficar aflorado e todo o nervosismo que eu não tive durante a prova veio naquele momento", relembra Dário.

Na hora em que o chef Léo Paixão anunciou que o menu "Sinais" havia sido o melhor que ele, Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva haviam provado, Dário não teve reação. Muitas lembranças vieram à sua mente: desde os tempos em que trabalhava fora do país até mesmo o dia em que recebeu a ligação da Globo de que ele estava selecionado para a segunda temporada do reality.

E por falar nessa ligação, ele conta que quase não aceitou o convite. "Quando recebi o telefonema da produção lembro que liguei para a produtora e disse que não queria participar porque achava que eu não seria um bom participante", afirma. Para a felicidade dele, mudou de ideia e hoje pode comemorar o título e os R$ 250 mil na conta. Dário foi quem mais venceu provas individuais no reality e seguia como o favorito desde o início.

Surfista e nascido e crescido em Santos, no litoral paulista, Dário Costa começou a trabalhar com gastronomia 15 anos atrás, a princípio para custear as viagens que ele fazia ao redor do mundo. Dário trabalhou com comida em destinos como a Nova Zelândia, Itália, Indonésia e México até abrir o seu próprio restaurante na cidade onde nasceu.

O restaurante é o Madê Cozinha Autoral, onde pode colocar em prática a valorização dos pequenos produtores e dos produtos e ingredientes locais.

O chef relembra que só na última e decisiva prova do Mestre do Sabor que ele se sentiu mais confiante e sereno. "Sem dúvidas, foi um negócio divino. Eu sou mais ansioso normalmente. Foi a prova que entrei mais confiante de todas. Entrei calmo, com a respiração baixa, com a mente controlada do início ao fim. Queria muito mostrar técnicas de confeitaria e não fazer sobremesas de cozinheiro", acrescenta o chef que não pode abraçar ninguém após a vitória por causa da pandemia. "Estava louco para dar um abração na Kátia, primeiramente. Na galera toda. Eu queria estar grudado neles."

Agora vencedor do programa, Dário já começa a fazer planos. Ele tem a ideia de abrir um mercado de peixes também em Santos. "A partir de agora quero trabalhar ainda mais e mais e fortalecer cada vez mais a cena dos pescados regionais, frutos do mar e ingredientes regionais. Espero nessa vida ainda conseguir colher a semente que muitos outros chefs e eu hoje em dia plantamos", almeja.

Se contar pela torcida dele nas redes sociais, seus próximos projetos têm tudo para dar certo. Por ter vindo do MasterChef (Band), onde ficou em terceiro lugar em 2016, ele já tinha fãs. Era quem mais seguidores tinha na internet.

"Minha mensagem para todo mundo que torceu é muito, muito, obrigado! Foi muito emocionante ver uma torcida tão grande para um cozinheiro. Nossa profissão sempre foi tão esquecida e sinto que cada vez mais está rolando uma exaltação. Eu fico muito feliz", conclui.

AUDIÊNCIA EM ALTA

A grande final de Mestre do Sabor, na quinta-feira (23), registrou a maior audiência e participação da história do programa no Rio de Janeiro, com 23 pontos e 41% de participação. Em São Paulo o programa igualou seu recorde com 20 pontos de audiência e 37% de participação.

A competição registrou ainda um crescimento quando comparado à final do ano passado: um crescimento de mais cinco pontos no Rio e dois em São Paulo.

A média final de toda temporada 2020 em São Paulo registrou crescimento de 18% em comparação com a primeira, terminando com 18,5 de média de audiência.