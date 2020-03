Música de Henrique e Juliano, 'Liberdade Provisória', é uma das mais tocadas na quarentena

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio ao isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde para o combate ao surto do novo coronavírus, uma das músicas mais ouvidas pelos brasileiros durante a quarentena é "Liberdade Provisória", da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Tocada mais de 7,8 milhões de vezes no Spotify desde o dia 16 de março, segundo aponta o colunista Ancelmo Gois, nesta segunda (30), a canção, que já foi lançada há três meses, se encontra em segundo lugar entre as mais tocadas no Brasil, Top 200.

"A gente fez amor", do sertanejo Gusttavo Lima ocupa a primeira posição, mas, ao longo dos dias de quarentena foi ouvida 7,7 milhões, ficando atrás da faixa de Henrique e Juliano.