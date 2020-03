Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef Henrique Fogaça confidenciou que a Band fará uma edição especial do MasterChef com famosos em 2020. A revelação foi feita por ele mesmo no programa Pânico da rádio Jovem Pan.

Além da edição com celebridades, cujos detalhes ele omitiu, Fogaça disse que a edição de 2020 com anônimos tem tudo para ser a melhor de todos os tempos. Ele confessou que tem se entusiasmado com o que está por vir. As gravações começam no mês de abril.

Além das duas edições, Fogaça ainda contou sobre duas brigas que teve dentro de um de seus restaurantes. Em uma delas levantou uma faca para um homem duas vezes maior do que ele. "Claro que eu não iria dar uma facada nele, mas pelo menos ele deu um passo para trás", lembrou.

Em outro episódio Fogaça relembrou quando um cliente foi até o estabelecimento do chef querendo comer um prato específico que não tinha mais no cardápio. O problema é que esse cliente começou a se exaltar. Fogaça o expulsou do restaurante.