Bruna Marquezine rebate internautas após críticas a sua magreza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um novo embate sobre beleza e saúde envolvendo celebridades, a atriz Bruna Marquezine, 24, foi alvo de vários comentários de internautas nesta quarta-feira (1º) após postar fotos de seu Réveillon, em Trancoso, no litoral baiano, nas redes sociais. As críticas vieram por conta de sua magreza.



"Gente, vocês têm noção que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata!", afirmou um dos fãs. "Melhor comer um pouco, está magrinha demais, filha!", sugeriu outro. "Essa magreza extrema é tão preocupante quanto a obesidade! Todos sabem que essa foto dela se assemelha a de meninas com anorexia", disse mais um.



Marquezine, no entanto, não deixou barato e rebateu as críticas afirmando, chamando os comentários de "absurdamente irresponsáveis". "Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante", disse ela.



Muitos outros internautas também aproveitaram para apoiar a atriz: "Os 'hétero top' reclamam quando a mulher engorda, reclamam quando a mulher emagrece, quando a mulher pensa, quando responde, quando... (ad eternum)", afirmou um seguidor. "O corpo é dela ou virou patrimônio nacional? Deixa a garota!", disse uma fã.





Marquezine viajou para Trancoso com a irmã mais nova, Luana. Segundo a própria atriz, essa seria a primeira viagem das duas sozinhas: "Eu e minha Lua, minha caçula!", afirmou ela em sua conta no Instagram.



Também passaram a Virada do Ano na Bahia Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Marina Ruy Barbosa, entre outros famosos. Assim como Marquezine, eles trocaram Fernando de Noronha, que costumava ser um dos destinos queridinhos nessa época do ano.