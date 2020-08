Trio é preso suspeito de assaltar motorista de app e fazer arrastão em Manaus

Manaus/AM - Três homens de identidades não reveladas foram presos neste sábado (8) suspeitos de roubarem um carro para fazerem arrastões por Manaus.

Segundo policiais da Força Tática, o assalto teria acontecido no bairro do Terra Nova, e no final da tarde, foi realizada uma denúncia que os suspeitos estariam passeando na rua São Francisco, no bairro do Coroado III, na Zona Sul.

Os militares foram até o local e encontraram o trio em posse de um simulacro e vários celulares. Foi dada voz de prisão e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde irão prestar esclarecimentos sobre o crime.