Adolescente suspeito de fazer delivery de drogas é apreendido em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Segundo o delegado Alexandre Moraes, titular do 2º DIP, durante a madrugada de hoje, o adolescente chegou a ser abordado em via pública por uma guarnição da Polícia Militar, no entanto, no momento da abordagem, não foi encontrado droga com o suspeito. Na manhã desta quinta-feira, policiais civis realizavam uma operação no bairro, quando avistaram o adolescente conduzindo um veículo modelo Corsa branco de forma perigosa. Ao ser abordado, dentro do veículo, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Em depoimento, o apreendido informou que os entorpecentes não eram dele e que ele comercializava a droga via um disque-drogas que funcionava no bairro.

O adolescente foi encaminhado a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) onde foi autuado em flagrante por ato análogo ao crime de tráfico de drogas e direção perigosa.