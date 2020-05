Anitta posta vídeo beijando novo 'namorado', Gui Araújo

Não ao lockdown em Manaus

não to sabendo lidar com anitta e gui araujo como casal pic.twitter.com/IaCzZi9nIs — Alfinetei (@ALFINETEI) May 6, 2020

Depois de uma paquera aberta na internet, Anitta e Gui Araújo assumiram o namoro. A cantora apareceu beijando o rapaz ex-'De Férias com o Ex', em um vídeo do TikTok, com participação do cachorrinho.

O romance começou após Anitta dizer em uma live que tem uma queda por Gui. Depois disso, ela comentou um post em que o rapaz aparece de roupão. Ele retribuiu à altura, com cantadas picantes em resposta. A troca de mensagens públicas acabou com a cantora chamando o gato para ir até sua casa.

Ainda durante a quarentena, Anitta terminou o namoro com o herdeiro de um 'chefão' do Carnaval carioca, Gabriel David.

Mas nem só de namoro se faz a quarentena de Anitta. A cantora já deu cursos gratuitos em lives transmitidas no seu Instagram, além de ter feito um debate direto com um deputado acerca de uma MP que pode prejudicar artistas. Ela também está planejando uma série de lives sobre política com a comentarista Gabriela Prioli.