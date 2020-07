Anitta faz vídeo com novo affair francês em quarto de hotel e conta detalhe sobre o rapaz

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Na Croácia curtindo o suposto novo affair, o artista plástico Lucas Omulek, Anitta deu um gostinho aos seguidores e postou alguns vídeos interagindo com o rapaz. A artista falou sobre a 2ª temporada do seu documentário na Netflix, "Vai, Anitta", que está em fase de finalização, e mostrou as amigas que a acompanham na viagem chorando, emocionadas após assistirem à série.

Em seguida, Lucas também apareceu impressionado com o que assistiu e arriscou algumas palavras no português. Anitta explicou aos fãs que o rapaz é francês, mas sua mãe é brasileira: "Então tem muita coisa que ele não sabia, não fazia, ele tava aprendendo, tem palavras que ele não sabe às vezes e aprende com a gente...", disse: "E ele também gostou né?", perguntou Anitta. O gringo respondeu: "Gostou muito".

Anitta garantiu que a série mostra "até demais" sobre a sua vida e detalhes sobre sua personalidade que o público nunca teve acesso. "Tá mostrando meus defeitos real. Então entendam que eu sou um ser humaninho que tem defeito igual todo mundo tem. Não tá apelativo mas tá sem filtro, mostrando minha vida como ela é", disse ela, que exibiu um spoiler da abertura da série.