Cidade entra em pânico após fera devorar animais de rua

Leopardo aterroriza cidade na Índia devorando animais domésticos pic.twitter.com/teQslqZRP6 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) August 3, 2020

Moradores de uma vila localizada na Índia estão aterrorizados após verem as imagens de uma câmera de segurança registrando o momento em que um enorme leopardo enorme matando um cão do mesmo tamanho.

Segundo informações apuradas pelo IG, além do cachorro mostrado nas imagens, outros animais domésticos já haviam desaparecido na última semana. Moradores da região temem que crianças possam ser alvo do felino e tem se tornado cada vez mais comum as ruas ficarem vazias quando a noite cai, principalmente em regiões mais arborizadas e próximas das florestas.

Ataque ao cachorro

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o leopardo momentos após a captura da presa, ocorrida em um cemitério de Bhattakufar. Até agora, o animal já foi visto em duas localidades diferentes da cidade.