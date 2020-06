Treze municípios do Amazonas têm autorização para vender bois ao PR e RS

Os mascarados

Manaus/AM - O Estado do Amazonas recebeu a permissão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para o trânsito de bovinos e bubalinos para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná incluindo os municípios que fazem parte do Bloco I, em cumprimento ao Plano Estratégico 2017-2026, do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PE-Pnefa).

Nesse bloco estão os municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de Tapauá.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o Mapa autorizou o trânsito dos bovídeos nesta última quarta-feira (03/05), via ofício de nº 121/2020, considerando que os estados e as regiões do Bloco I, composto pelo Acre, Rondônia, Mato Grosso e os 13 municípios do Amazonas, estão em fase de transição, cumprindo os requisitos necessários para o pleito de zonas livres de febre aftosa sem vacinação junto ao Mapa e à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês).