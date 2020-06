Torre Eiffel reabre após três meses fechada devido a pandemia do coronavírus

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Após passar 3 meses fechado, em decorrência da pandemia do coronavírus, a Torre Eiffel reabriu nesta quinta-feira (25) e contou com uma cerimônia especial para celebrar o momento, segundo o Sistema Globo.

Aproximadamente 50 pessoas aguardaram pela reabertura de um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas apenas dois dos três andares estão disponíveis para visitação. A reabertura será gradual e deve seguir as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a proliferação do vírus.

Ainda de acordo com o site, o fechamento da Torre Eiffel causou um prejuízo de nove milhões de euros por mês, mais de 10 mil dólares.