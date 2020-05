TJAM prorroga prazos processuais em função da pandemia de covid-19 no Amazonas

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM – O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Yedo Simões, editou a portaria nº 1023, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta sexta-feira, dia 8, que prorroga prazos de tramitação de processos na corte de justiça.

Conforme o documento: “Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos assinalados na Portaria TJAM n. 951/2020, publicada no DJE em 27/04/2020, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência deste Tribunal caso necessário, e de acordo com as instruções da OMS e das solicitações dos magistrados em face das peculiaridades das comarcas localizadas no interior do Estado do Amazonas”.

A portaria também prevê que “Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade municipal competente, fi cam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva comarca.”

Leia a íntegra do documento no PDF anexo.