Suspeito de matar esposa grávida de sete meses e esconder o corpo é preso em Manaus

Manaus/AM - João Paulo da Silva Castro, 38, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), suspeito de assassinar sua esposa que estava grávida de 7 meses. O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2018, no Ramal do Pau Rosa.

De axcordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), contou que João Paulo possuía um relacionamento conturbado com sua esposa e estava em processo de separação da mesma. No dia do crime, houve mais uma discussão acalorada entre os dois e ele acabou matando sua esposa por asfixia.

O delegadom destacoum que para tentar se livrar do corpo, João tentou esconder o cadavér em uma região de mata próxima a sua residência.

Após a realização de exame de corpo de delito o nacional será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde ficará à disposição da Justiça.