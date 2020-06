Respiradores são entregues para mais cinco municípios do Amazonas

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) vai entregar, nesta segunda-feira (29), novos respiradores para três municípios e mais dois equipamentos ainda serão entregues a outras duas localidades, nesta semana. São Sebastião do Uatumã receberá um respirador e um CPAP (aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara).

Os municípios de Urucará e Urucurituba vão receber um respirador cada. Também durante a semana, Coari, subpolo regional de saúde, receberá dois respiradores, e o município de Codajás receberá um. Com a entrega, 85% dos subpolos terão leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) no estado.

Os equipamentos permitem que sejam implantadas UCIs nos municípios e que, dessa forma, pacientes de Covid-19 recebam atendimento de suporte à vida antes de serem transferidos para a capital. Em alguns casos, as transferências para a capital nem se fazem necessárias.