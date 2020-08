Princípio de incêndio em drogaria de Manaus causa pânico em moradores

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Um princípio de incêndio atingiu uma drogaria, neste domingo (02), na avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, os moradores da área ficaram assustados com as chamas e teriam utilizado um extintor de incêndio para conter o fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local constataram um curto-circuito em uma das caixas de energia do estabelecimento.

Os donos da drogaria foram informados sobre o ocorrido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio teve pequenas proporções e não deixou ninguém ferido.