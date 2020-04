No Amazonas, policiais militares recebem equipamentos de proteção contra covid-19

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Como medida de segurança e proteção para os policiais militares que atuam no interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento do Interior (CPI), realizou na manhã desta quarta-feira (15) a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas unidades operacionais e administrativas dos municípios de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Iranduba.

Os kits de EPIs entregues são compostos por álcool em gel, máscaras faciais e luvas plásticas, essenciais para o desempenho da missão e segurança do policial militar durante o período de emergência na saúde pública por conta da pandemia de Covid-19. A distribuição dos equipamentos para garantir a proteção aos policiais segue determinação do governador Wilson Lima.

No total, foram distribuídos 700 pares de luvas plásticas, 24 caixas de álcool em gel e 700 máscaras. Parte do material foi obtida de doações feitas pela Cervejaria Ambev (álcool gel) e pela Rebool Camisaria e Comunicação Visual (máscaras). Os equipamentos serão direcionados inicialmente para o policiamento da Região Metropolitana, abrangendo de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Iranduba, e posteriormente os demais municípios.

Além do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos policiais militares, outras medidas adotadas para dar maior segurança dos efetivos são o uso de algemas descartáveis e a lavagem e higienização de viaturas, inclusive com a aplicação de ozônio.

Parte do material distribuido pela Polícia Militar foi obtida de doações feitas por empresas privadas, de produtos e equipamentos de proteção para serem utilizados por profissionais da rede pública de saúde e de órgãos que atuam no combate à pandemia de Covid-19.

Entre elas se inclui a Cervejaria Ambev, que na semana passada entregou ao Governo do Estado um lote de 15 mil frascos de álcool gel, totalizando 3,5 mil litros do produto. Já a Rebool Camisaria e Comunicação Visual entregou, também na última semana, um total de 800 máscaras de proteção individual para a Polícia Militar do Amazonas, destinadas ao efetivo do interior do estado.