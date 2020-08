Manaus chega a 2.051 óbitos pela Covid-19

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga, neste domingo (09/08), a edição nº 129 do Boletim Diário Covid-19. Foram confirmados mais 522 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim, que foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Dos 106.950 casos confirmados no Amazonas até este domingo (09/08), 37.579 são de Manaus (35,14%), que soma 2.051 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.