Manacapuru segue liderando entre os municípios com 48 casos de Covid-19

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Manacapuru segue liderando o número de casos de Covid-19 no interior do Amazonas. Com 4 novos casos, o número total chegou a 48 nesta quinta-feira (9), segundo a FVS. O número de óbitos permanecem 3.

Para conter o crescimento dos casos, o prefeito do município decretou toque de recolher e adotou outras medidas de prevenção.