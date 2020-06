Mais de 2 mil casos de Covid-19 são registrados em 24h no Amazonas

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM – Com 2.126 casos registrados em 24h, o Amazonas chegou a 46.473 infectados pela Covid-19, nesta quinta-feira (4), de acordo com o boletim da FVS. O número de óbitos é de 2.183.

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados por exame laboratorial mais 45 óbitos pela doença, sendo 20 ocorridos nas últimas 24 horas.

Ao todo, 37.294 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda 6.996 pessoas com diagnóstico de Covid-19 que estão sendo acompanhados, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 461 pacientes internados, sendo 295 em leitos clínicos (39 na rede privada e 256 na rede pública) e 166 em UTI (54 na rede privada e 112 na rede pública).

Há ainda outros 385 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 259 estão em leitos clínicos (35 na rede privada e 224 na rede pública) e 126 estão em UTI (27 na rede privada e 99 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 52.751 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 48.543.

Ocupação de leitos – De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta quarta-feira (03/06), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 70%, e a taxa de UTI não Covid era de 61%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 49% nesta quarta; já os leitos não Covid registravam 55% de ocupação.