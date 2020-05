Interior do Amazonas chega a 15.178 infectados e 686 mortos pela Covid-19

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM – O interior do Amazonas possui 23.085 casos de coronavírus e 686 mortes pela doença, neste domingo (31), de acordo com o boletim da FVS.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados. Manacapuru tem 2.350 casos, seguido de Coari (1.956), Tefé (1.835), São Gabriel da Cachoeira (1.808), Parintins (1.300), Tabatinga (899), Benjamin Constant (831), Itacoatiara (814), Santo Antônio do Içá (714), Maués (681), Careiro Castanho (674), Iranduba (648), Autazes (559), Rio Preto da Eva (523), Barcelos (467), Presidente Figueiredo (452), São Paulo de Olivença (433), Boca do Acre (406), Tapauá (382), Anori (355), Itapiranga (345), Amaturá (300), Barreirinha (287), Tonantins (268), Fonte Boa (264), Beruri (251), Alvarães (235), Borba (233), Carauari (217), Urucará (213).

A lista tem ainda Novo Aripuanã (187), Anamã (187), Eirunepé (157), Novo Airão (143), Urucurituba (139), Silves (132), Manaquiri (129), Uarini (129), Jutaí (115), Japurá (108), Nova Olinda do Norte (107), Maraã (84), Caapiranga (83), São Sebastião do Uatumã (71), Humaitá (69), Boa Vista do Ramos(67), Manicoré (60), Nhamundá (55), Codajás (52), Careiro da Várzea (51), Lábrea (50), Guajará (42), Juruá (41), Santa Isabel do Rio Negro (39), Canutama (29), Apuí (27), Pauini (15), Atalaia do Norte (13), e Itamarati (4).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São 11 casos notificados em Envira e 17 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Ao todo, 50 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, em um total de 686. A lista inclui Manacapuru (90); Parintins (58); Tabatinga (57); Tefé (54); Coari (54); Itacoatiara (45); Maués (29); Iranduba (23); Benjamin Constant (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (21); Presidente Figueiredo (16); Barcelos (15); Santo Antônio do Içá (14); Careiro Castanho (13); Borba (12); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (11); Rio Preto da Eva (11).

Completam a lista Jutaí (9); Fonte Boa (8); Alvarães (8); Nova Olinda do Norte (8); Boca do Acre (6); Amaturá (6); Novo Aripuanã (6); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (4); Silves (4); Tapauá (3); Anori (3); Barreirinha (3); Carauari (2); Urucará (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Codajás (1); Humaitá (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Outros 331 óbitos estão em investigação epidemiológica e 185 foram descartados para o novo coronavírus.