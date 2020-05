Índio Yanomami morre com coronavírus no Amazonas

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Manaus/AM - Um índio de 68 anos é o segundo da etnia yanomâmi que morreu em decorrência do coronavírus. Ele faleceu neste domingo (24) e morava na comunidade Maturacá, distante 150 quilômetros do município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Uma mulher de 70 anos também está infectada com o vírus, em Maturacá. De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) a comunidade deve receber mais testes para detectar o coronavírus.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) divulgou nesta segunda-feira (25) que 34 yanomamis já foram infectados pelo coronavírus.