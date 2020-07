Fecomércio faz entrega do Diploma do Mérito Empreendedor em Manaus

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Na noite desta quinta (23), a Fecomércio AM realizou a 1ª edição do Diploma do Mérito Empreendedor do Comércio, o evento tem o objetivo de destacar empresas, que contribuem para o desenvolvimento econômico do Amazonas, nos âmbitos político, social e cultural, com foco na defesa dos interesses da atividade comercial no estado.

No discurso de abertura, o presidente em exercício da Fecomércio AM, Aderson Frota, destacou que a criação do diploma surgiu das dificuldades enfrentadas pelos empresários durante a pandemia do novo coronavírus. “Todos os companheiros empresários, da matriz econômica do comércio de bens e de serviços, sabe o que passamos para que o comércio e o setor de serviços voltassem a funcionar. É verdade que nós constatamos comerciantes vivendo uma situação de muito desespero e dificuldade. Nós estávamos ao lado de todos. Entendemos que é um contexto extremamente difícil, mas seguimos a missão, que nos foi atribuída, de servir à comunidade. Em cima desse sentimento, a Fecomércio AM com seus diretores, conselheiros e presidentes de sindicatos patronais constituíram esta homenagem”, explica Frota.

O presidente da Fecomércio AM ressaltou ainda que essa homenagem será estendida a todos os empresários e companheiros que lutaram arduamente e se sacrificaram nesse momento de crise. “Isso mostra que a nossa determinação é muito superior às crises, pois continuamos cumprindo nossa missão de levar mercadorias e serviços com excelência à população”, disse.

O Grupo Medeiros foi uma das instituições homenageadas no evento. A empresa é compostas pela Dunorte Distribuidora, Atack Hipermercado e Supergiro Distribuidora. O empresário e fundador do grupo, Silvino Medeiros, considera o Diploma do Mérito Empreendedor do Comércio uma homenagem em reconhecimento ao trabalho que o Grupo Medeiros vem desenvolvendo. “A Fecomércio AM luta pelos direitos dos comerciantes e empresários que são os grandes empregadores do País”, salienta.