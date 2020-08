Fãs de Harry Potter fazem campanha de doação de sangue em Manaus

Manaus/AM - Os fãs do bruxinho mais famoso do mundo, Harry Potter, realizaram neste sábado (08), a campanha "Potter Sangue Day", na Fundação Hemoam, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Com o intuito de aumentar o estoque de sangue, de todos os tipos, a campanha comemorou os 10 anos do fã-clube Potterday Manaus e contou com a solidariedade das pessoas em meio a pandemia do coronavírus. O slogan “Não existe sangue ruim, existe sangue que salva” pretende alertar as pessoas sobre a importância da doação de sangue.

Para doar sangue é necessário:

Ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam.