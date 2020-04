Cruz Vermelha abre inscrições para voluntários no Amazonas

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

A Cruz Vermelha do Amazonas está com inscrições abertas para voluntários em diversas áreas no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Os interessados devem preencher um formulário online no site da organização até sexta-feira (10).

As vagas são para Medicina Clínica, Enfermagem, Administração, Serviço Social, Logística (superior ou técnico), Gestão de RH, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Programada, Designer, Fotografia e Psicologia.

Ao todo, 200 voluntários no Amazonas já atuam diretamente no enfrentamento da doença, e mais de 3 mil em todo o Brasil.