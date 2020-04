Coronavírus: FVS monitora mais de 2,4 mil pessoas que chegaram a Manaus nos últimos dias

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Cerca de 2.421 pessoas que chegaram a Manaus pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e porto da capital, estão sendo monitoradas por meio de aplicativo pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O uso da tecnologia tenta conter o avanço do novo coronavírus que transmite a Covid-19. Ao baixar o app, as autoridades de saúde fazem o acompanhamento do estado de saúde dessas pessoas na quarentena de 14 dias, período de incubação do vírus.

De acordo com o técnico Daniel Castro, da Sala de Situação do Amazonas, instalada na FVS-AM, todas as zonas geográficas de Manaus apresentam pessoas que cumprem quarentena por terem chegado, por barco ou avião, na capital amazonense.

Por causa do aumento descontrolado da pandemia, as viagens intermunicipais estão proibidas por terra e por água. Nos portos, apenas passageiros autorizados pelas prefeituras dos municípios do Amazonas podem viajar por embarcações. Os transportes estão sendo vistoriados e precisam atender os critérios de prevenção estabelecidos pela FVS: higienizarão, álcool em gel e máscaras.

Os abrigos comunitários que concentram grande número de pessoas como Casa do Migrante Jacamim e no Abrigo do Coroado, também estão recebendo orientações e procedimentos de prevenção.