Beneficente Portuguesa propôs tratar paciente não-covid e ficou sem resposta

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Em audiência na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que investiga irregularidades em contratações do governo do Estado vinculadas à Secretaria de Saúde (Susam), o advogado e diretor da Sociedade Beneficente Portuguesa (SBP), Victor Vilhena Gonçalo da Silva, prestou depoimento como testemunha nesta quarta-feira.

Entre os esclarecimentos prestados, Victor Vilhena disse que, à época da pandemia, a Beneficente Portuguesa tinha 34 leitos clínicos voltados para pacientes não-covid, que poderiam ser equipados, se o governo estadual - Susam - oferecesse equipamentos, em leitos e UTIs voltados para atender pacientes covid-19.

O representante da Beneficente disse que apresentou proposta oferecendo leitos para tratamento de retaguarda, voltados para pacientes de outras doenças e traumas, mas não teve resposta.

Os deputados Serafim Corrêa (PSB) e Wilker Barreto (Podemos), membros da CPI, disseram que têm opinião formada acerca da opção da administração estadual por montar uma estrutura mais cara para atender a pandemia.

O diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Júlio Mário Melo de Lima, não prestou depoimento por problemas de comunicação. Os questionamentos foram encaminhados ao depoente e a oitiva encerrada.