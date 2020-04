Associação de deputados do Amazonas lamenta morte de Miquéias Fernandes

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - A Associação dos deputados e ex-deputados estaduais do Estado do Amazonas (ADEAM) lamentou, na tarde deste domingo (26),o falecimento do ex-deputado Miquéias Fernandes, que não resistiu às complicações causadas pelo coronavírus durante a madrugada de hoje, no hospital da Samel, em Manaus. Veja a nota:

"A Associação dos ex-deputados estaduais do Estado do Amazonas, manifesta profundo pesar pelo falecimento neste domingo (26) do ex-parlamentar Miquéias Matias Fernandes, extensivo a seus familiares, amigos e admiradores. Miquéias exerceu três mandatos na Assembleia, além de ter sido vereador de Manaus, desempenhando sempre suas funções com brilho e honra.

Miqueias Fernandes nasceu em Boa Vista (RR) e formou-se em Direito, em Manaus. Em 2016 recebeu da Assembleia Legislativa, o título de Cidadão do Amazonas, em reconhecimento à sua contribuição à cidade de Manaus e ao Estado, em mais de 30 anos de exercício do Direito e ainda como vereador da capital de 1989 a 1991 e, em seguida, como deputado estadual por três mandatos consecutivos.

Manaus, 26 de abril de 2020

Ex-deputado estadual Fausto Souza

Presidente".