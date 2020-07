Aquecimento e preservação da Amazônia têm debate em evento do TCE

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A webconferência realizada pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), “Desmatamento e Queimadas na Amazônia: desafio de todos!”, ocorrida nesta sexta-feira (17), debateu a respeito dos elevados níveis de desmatamento e de queimadas na região, possíveis soluções e as obrigações públicas para fomentar uma maior preservação da floresta amazônica.

O evento teve a participação de cientistas brasileiros reconhecidos internacionalmente por seus estudos na área ambiental, que, conforme suas especialidades puderam contribuir para um debate de relevância tanto para os gestores dos órgãos estaduais, quanto para a sociedade em geral.

Dentre as temáticas abordadas pelos palestrantes, foram discutidas políticas públicas para solucionar o aquecimento global e a preservação da Amazônia, as consequências irreversíveis ocasionadas pelo desmatamento e as mudanças necessárias para garantir uma nova bioeconomia com base no bioma amazônico.

Participaram como conferencistas os doutores Carlos Nobre, presidente do Comitê International Geosphere Biosphere Progamme (IGBP); Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); e Ismael Nobre, especialista em desenvolvimento sustentável, manejo de áreas protegidas e ecoturismo.

Ao final das apresentações, o presidente da Associação Nacional de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Fabio Nogueira, e o Secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, debateram acerca das temáticas abordadas pelos pesquisadores.