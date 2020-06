Aplicativo iFood não funciona no 'Dia dos namorados' e casais reclamam na web

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Devido a pandemia do novo coronavírus, os casais tiveram que comemorar o dia dos namorados de um jeito diferente nesta sexta-feira (12). Sem poder sair de casa e com os restaurantes fechados, as pessoas procuraram os serviços de delivery, mas encontraram dificuldades para realizar os pedidos ao acessarem o aplicativo iFood.

A instabilidade no sistema foi relatado pelos usuários em todo o Brasil. Antes de efetuar a compra, uma mensagem aparecia na tela do celular "tivemos um problema por aqui".

"E eu que acabei de fazer um pedido pelo iFood, aí fui ver deu erro mas foi descontado 74,90 da minha carteira. Agora estou com fome e sem dinheiro", disse um internauta no twitter.

O iFood afirmou ter identificado "instabilidade que afeta o fechamento de pedidos" e que resolveria o problema.

Foto: Reprodução/Instagram