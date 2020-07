Amazonas está perto de completar um mês sem secretário titular de Saúde

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Desde o dia 6 de julho, quando Simone Papaiz foi exonerada do cargo de secretária de Saúde do Amazonas, o Estado já está há 24 dias sem titular na pasta em meio a um período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), no momento, é comandada pelo interino Marcellus Campêlo, que é secretário executivo da pasta.

A Susam já está no seu terceiro secretário em meio à pandemia da Covid-19. Rodrigo Tobias deixou a pasta em março. Simone Papaiz pediu para deixar o cargo após ser presa no final de junho, por suspeitas de tentar dificultar o acesso a informações e contratos referentes a compra de respiradores, que gerou a operação Sangria, da Polícia Federal.

Marcellus Campêlo então se tornou o terceiro a comandar a Susam em meio a um turbilhão de problemas na pasta, que além de estar na mira da PF e do Ministério Público Federal (MPF), também tem contratos sendo investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Não há previsão de quanto tempo Campêlo ficará como secretário de Saúde interino. O governo não prevê a escolha de um novo nome para ser o titular da Susam.