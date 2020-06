Romana Novais, esposa de Alok, revela que passou mal na 1ª vez com DJ

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Em um bate-papo sobre relacionamentos com seguidores no Instagram, Romana Novais revelou que precisou ser socorrida por Alok na primeira vez em que os dois transaram. A médica e mãe de Ravi, primeiro herdeiro do DJ, foi questionada sobre o começo do relacionamento com o amado:

"Ficaram de primeira? Se sim, transaram no primeiro encontro?", perguntou a seguidora.

"Não! Ficamos no segundo encontro!", respondeu Romana, que completou: "E também não namoramos de primeira… demorou alguns encontros… Sou difícil [emoji de risos]. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada… eu passei mal na hora, minha pressão caiu, fiquei pálida, ele teve que me socorrer bem no ato.".

Em seguida, Romana filmou Alok que confirmou a situação. "Fiquei nervosa", explicou a médica.